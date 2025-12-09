المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر انزلاق المركبات أثناء القيادة وقت هطول الأمطار.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تماسك الإطارات وثباتها يقلّان تدريجيًا مع زيادة السرعة أثناء وجود المياه على الطريق.

وأضافت أن الإطارات تحتفظ بتواصل مباشر مع سطح الطريق عند السرعات المنخفضة، بينما ينخفض هذا التواصل إلى مستوى متوسط عند السرعات المتوسطة، ويكاد ينعدم تمامًا عند القيادة بسرعات عالية، مما يرفع احتمالية الانزلاق بشكل كبير.