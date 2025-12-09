المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق
جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر انزلاق المركبات أثناء القيادة وقت هطول الأمطار.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تماسك الإطارات وثباتها يقلّان تدريجيًا مع زيادة السرعة أثناء وجود المياه على الطريق.
وأضافت أن الإطارات تحتفظ بتواصل مباشر مع سطح الطريق عند السرعات المنخفضة، بينما ينخفض هذا التواصل إلى مستوى متوسط عند السرعات المتوسطة، ويكاد ينعدم تمامًا عند القيادة بسرعات عالية، مما يرفع احتمالية الانزلاق بشكل كبير.