Icon

المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان Icon تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة Icon ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن Icon الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس  Icon توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات Icon مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة Icon إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٩ مساءً
المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر انزلاق المركبات أثناء القيادة وقت هطول الأمطار.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تماسك الإطارات وثباتها يقلّان تدريجيًا مع زيادة السرعة أثناء وجود المياه على الطريق.

قد يهمّك أيضاً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

وأضافت أن الإطارات تحتفظ بتواصل مباشر مع سطح الطريق عند السرعات المنخفضة، بينما ينخفض هذا التواصل إلى مستوى متوسط عند السرعات المتوسطة، ويكاد ينعدم تمامًا عند القيادة بسرعات عالية، مما يرفع احتمالية الانزلاق بشكل كبير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة...

السعودية اليوم