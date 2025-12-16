المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة

أكّدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة العناية بحالة إطارات المركبات، لا سيما أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مشددة على أن سلامة الإطارات تُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث.

تقليل مخاطر الانزلاق

وأوضح المرور عبر منصة إكس أن الإطارات السليمة تلعب دورًا محوريًا في تقليل مخاطر الانزلاق، وتساعد على توفير ثبات أفضل للمركبة على الطرق المبتلة، فضلًا عن إسهامها في تقليص مسافة التوقف، ما يمنح السائق قدرة أعلى على التحكم بالمركبة في الظروف الجوية غير المستقرة.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري للإطارات، والتأكد من عمق النقشة المناسب وضبط ضغط الهواء وفق المعايير الموصى بها، إضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصًا في ظل استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على عدد من المناطق.