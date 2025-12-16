الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
أكّدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة العناية بحالة إطارات المركبات، لا سيما أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مشددة على أن سلامة الإطارات تُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث.
وأوضح المرور عبر منصة إكس أن الإطارات السليمة تلعب دورًا محوريًا في تقليل مخاطر الانزلاق، وتساعد على توفير ثبات أفضل للمركبة على الطرق المبتلة، فضلًا عن إسهامها في تقليص مسافة التوقف، ما يمنح السائق قدرة أعلى على التحكم بالمركبة في الظروف الجوية غير المستقرة.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري للإطارات، والتأكد من عمق النقشة المناسب وضبط ضغط الهواء وفق المعايير الموصى بها، إضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصًا في ظل استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على عدد من المناطق.