المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة فحص الإطارات والحرص على سلامتها عند القيادة في الأجواء الماطرة، لما لذلك من أثر مباشر على مستوى الأمان.
وأوضحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها في منصة “إكس”، أن الإطارات السليمة تسهم في رفع درجات السلامة عند هطول الأمطار.
وبيّنت أن الاهتمام بسلامة الإطارات في مثل هذه الظروف يساعد على الحد من مخاطر الانزلاق، ويمنح المركبة ثباتاً أفضل على الطرق المبللة، إلى جانب تقليل مسافة التوقف.