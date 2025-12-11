Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: ضبط 2283 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
المرور: ضبط 2283 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، عن ضبط 2283 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قد يهمّك أيضاً
المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار
السعودية اليوم

المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة...

السعودية اليوم