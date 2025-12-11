المرور: ضبط 2283 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، عن ضبط 2283 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.