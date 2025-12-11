المرور: ضبط 2283 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، عن ضبط 2283 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.