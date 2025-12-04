المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم الدعم السريع في كردفان افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2313 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.