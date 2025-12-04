Icon

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة Icon المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين Icon بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم  الدعم السريع في كردفان Icon افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي Icon 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة Icon تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية Icon وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين Icon مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2313 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قد يهمّك أيضاً
الإدارة العامة للمرور تعلن مشروعًا لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة

الإدارة العامة للمرور تعلن مشروعًا لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة

ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير

ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير
السعودية اليوم

ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمرور تعلن مشروعًا لإنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة
السعودية اليوم

الإدارة العامة للمرور تعلن مشروعًا لإنشاء 5...

السعودية اليوم
المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل
السعودية اليوم

المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا...

السعودية اليوم