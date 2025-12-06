Icon

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٣ مساءً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدا الأحد.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات

وكشف المرور، عن طريقة الوصول للخدمة، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. دخول المستفيد لمنصة أبشر
  2. اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  3. ثم اختيار المرور
  4. ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

