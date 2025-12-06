المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدا الأحد.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات

وكشف المرور، عن طريقة الوصول للخدمة، وذلك عبر الخطوات التالية: