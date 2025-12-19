Icon

قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض Icon إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي Icon ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب Icon قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان Icon ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025

المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
المواطن - فريق التحرير

باشر مرور منطقة الرياض واقعة ظهور قائد مركبة في مقطع مرئي، وهو يعبر أحد الشعاب أثناء جريانه في محافظة رماح، معرضًا حياته وحياة مرافقيه للخطر.

وأوضح المرور عبر منصة إكس أنه جارٍ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يُعد مخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

