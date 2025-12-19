المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض

باشر مرور منطقة الرياض واقعة ظهور قائد مركبة في مقطع مرئي، وهو يعبر أحد الشعاب أثناء جريانه في محافظة رماح، معرضًا حياته وحياة مرافقيه للخطر.

وأوضح المرور عبر منصة إكس أنه جارٍ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يُعد مخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.