المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٠ مساءً
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
المواطن - واس

أتاحت الإدارة العامة للمرور لزوّار معرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ(10) بالصياهد شمال منطقة الرياض، تجربة القيادة الآمنة باستخدام جهاز محاكاة القيادة، تعزيزًا للسلامة المرورية والحدّ من الحوادث وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويحظى زوّار المعرض، بتجربة الجهاز الذي يستخدم في مدارس تعليم القيادة، ويحاكي واقع القيادة في الطرق العامة، وفرضيات ضوابط القيادة الآمنة على الطرق، مثل التقيد بالسرعات المحددة، والانتباه لترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات أثناء القيادة، وإعطاء حقوق الأفضلية في التقاطعات والطرق العامة.

