المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
أتاحت الإدارة العامة للمرور لزوّار معرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ(10) بالصياهد شمال منطقة الرياض، تجربة القيادة الآمنة باستخدام جهاز محاكاة القيادة، تعزيزًا للسلامة المرورية والحدّ من الحوادث وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.
ويحظى زوّار المعرض، بتجربة الجهاز الذي يستخدم في مدارس تعليم القيادة، ويحاكي واقع القيادة في الطرق العامة، وفرضيات ضوابط القيادة الآمنة على الطرق، مثل التقيد بالسرعات المحددة، والانتباه لترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات أثناء القيادة، وإعطاء حقوق الأفضلية في التقاطعات والطرق العامة.