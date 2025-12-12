المرور: 4 حالات تستوجب تهدئة سرعة المركبة أو التوقف التام

أوضحت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يتحتم على قائدي المركبات فيها خفض السرعة أو التوقف كلياً لضمان سلامة الجميع.

وشملت التوجيهات بحسب ما ذكرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الحالات التالية:

-عند مواجهة ازدحام في الحركة المرورية.

-في الظروف الجوية التي تؤدي لضعف أو انعدام الرؤية.

-عند القيادة عبر تضاريس الطريق المتغيرة (المنعطفات، المنحدرات، المرتفعات) أو عند مفارق الطرق.

-لحظة عبور المشاة للطريق.