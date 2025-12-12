المرور: 4 حالات تستوجب تهدئة سرعة المركبة أو التوقف التام

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أوضحت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يتحتم على قائدي المركبات فيها خفض السرعة أو التوقف كلياً لضمان سلامة الجميع.
وشملت التوجيهات بحسب ما ذكرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الحالات التالية:
-عند مواجهة ازدحام في الحركة المرورية.
-في الظروف الجوية التي تؤدي لضعف أو انعدام الرؤية.
-عند القيادة عبر تضاريس الطريق المتغيرة (المنعطفات، المنحدرات، المرتفعات) أو عند مفارق الطرق.
-لحظة عبور المشاة للطريق.