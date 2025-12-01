المعهد الصناعي يفتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني بنجران

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
فتح المعهد الصناعي الثانوي بنجران باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني لعام 1447هـ، لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة ثلاث سنوات، والبرامج التدريبية الفصلية.
وأوضح المعهد أن التخصصات المتاحة للدبلوم تشمل: الإلكترونيات، والكهرباء الإنشائية، وتشغيل آلات الإنتاج، فيما تشمل تخصصات البرنامج التدريبي (فصلًا تدريبيًا)، النجارة العامة، واللحّام، وتشغيل آلات الإنتاج.
وأشار إلى أن التسجيل متاح حتى يوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن المتدربين سيحصلون على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى قبول مباشر في الكلية التقنية بعد التخرج للدبلوم، كذلك الحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي.