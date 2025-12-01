Icon

لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة ثلاث سنوات والبرامج التدريبية الفصلية

المعهد الصناعي يفتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني بنجران

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

فتح المعهد الصناعي الثانوي بنجران باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني لعام 1447هـ، لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة ثلاث سنوات، والبرامج التدريبية الفصلية.

وأوضح المعهد أن التخصصات المتاحة للدبلوم تشمل: الإلكترونيات، والكهرباء الإنشائية، وتشغيل آلات الإنتاج، فيما تشمل تخصصات البرنامج التدريبي (فصلًا تدريبيًا)، النجارة العامة، واللحّام، وتشغيل آلات الإنتاج.

وأشار إلى أن التسجيل متاح حتى يوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن المتدربين سيحصلون على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى قبول مباشر في الكلية التقنية بعد التخرج للدبلوم، كذلك الحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي.

