Icon

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين Icon السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية Icon تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ Icon أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء  Icon سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز Icon سناب شات ممنوع في روسيا Icon قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي Icon السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني Icon ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنظمه الشؤون الإسلامية

المعيقلي يلقي خطبة الجمعة في جامع مصطفى باشا بالعاصمة المقدونية

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
المعيقلي يلقي خطبة الجمعة في جامع مصطفى باشا بالعاصمة المقدونية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، اليوم الجمعة 14 جمادى الآخرة 1447هـ، خطبة الجمعة في جامع مصطفى باشا بالعاصمة المقدونية سكوبيه، وذلك ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية حول العالم.

وشهدت الخطبة حضور سفير المملكة لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والسياسية.

قد يهمّك أيضاً
خطبة جمعة مؤثرة لـ المعيقلي في مسجد بوترا الماليزي بحضور غفير

خطبة جمعة مؤثرة لـ المعيقلي في مسجد بوترا الماليزي بحضور غفير

خشوع وتأثر ماهر المعيقلي في دعاء ليلة 15 رمضان بالمسجد الحرام

خشوع وتأثر ماهر المعيقلي في دعاء ليلة 15 رمضان بالمسجد الحرام

واستهل فضيلته الخطبة بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، وسماحة وعدلاً، وليست مقتصرة على المسلمين وحدهم، بل هي دعوة للبر والإحسان لجميع الشعوب والأديان. وأوضح أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال في عقائده وعباداته وأخلاقه، وهو نهجٌ ربانيٌّ يجعل الأمة وسطاً بين الغلو والتفريط.

وبيّن فضيلته أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال الناس وعاداتهم، ورفعت عنهم الحرج والمشقة، مستشهداً بما شرعه الله من أبواب التيسير كالوضوء والمسح على الخفين، والتيمم، والجمع والقصر، وغيرها من التشريعات التي تقوم على اليسر ورفع الكلفة.

كما أشار إلى أن الإسلام حضَّ على السماحة في المعاملة، والإحسان في الأقوال والأفعال، والعفو عن الزلات، والإحسان إلى النساء، ورفع المؤاخذة عن الأمة فيما يقع من نسيان أو خطأ.

واستعرض فضیلته جانباً من أخلاق النبي ﷺ، الذي كان أسمح الناس وأحسنهم خلقاً، واسع الصدر، كثير التبسم، ليّن الكلام، يخالط الناس ويعاملهم بالحسنى، وينهاهم عن الغش والخيانة، ويقبل اعتذار المسيئين، ويجبر خواطرهم.

وتأتي هذه الخطبة ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في إطار جهودها المستمرة لنشر منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين حول العالم، وترسيخ الرسالة العالمية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد