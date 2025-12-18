المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية

انتهى الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الخميس، بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

نهائي كأس العرب

وتقدم أسامة طنان للمنتخب المغربي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب.

وتعادل علي علوان لمنتخب الأردن في الدقيقة 48 برأسية، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وخطف عبد الرزاق حمد لله هدف التعادل لمنتخب المغرب في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

هذا وقد أُلغيت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي لتحديد المركز الثالث، ضمن بطولة كأس العرب 2025، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.

وجاء قرار الإلغاء مع انطلاق الشوط الثاني؛ نتيجة الظروف المناخية التي حالت دون استئناف اللقاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير الحاضرة.

وأُقيمت المباراة على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يقرر الحكم إيقافها، ومن ثم إلغاؤها بشكل رسمي.

يُذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.