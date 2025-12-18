المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
انتهى الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الخميس، بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وتقدم أسامة طنان للمنتخب المغربي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب.
عبد الرزاق حمدالله يسجل التعادل للمنتخب المغربي #كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/gth0j90IYI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2025
وتعادل علي علوان لمنتخب الأردن في الدقيقة 48 برأسية، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وخطف عبد الرزاق حمد لله هدف التعادل لمنتخب المغرب في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
هذا وقد أُلغيت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي لتحديد المركز الثالث، ضمن بطولة كأس العرب 2025، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.
وجاء قرار الإلغاء مع انطلاق الشوط الثاني؛ نتيجة الظروف المناخية التي حالت دون استئناف اللقاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير الحاضرة.
وأُقيمت المباراة على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يقرر الحكم إيقافها، ومن ثم إلغاؤها بشكل رسمي.
يُذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.