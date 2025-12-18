Icon

المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ مساءً
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
المواطن - فريق التحرير

حصد منتخب المغرب بطولة كأس العرب 2025، بعد الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة من العيار الثقيل.

المغرب بطلاً لكأس العرب

وكان الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتقدم أسامة طنان للمنتخب المغربي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب.

وتعادل علي علوان لمنتخب الأردن في الدقيقة 48 برأسية، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وخطف عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل لمنتخب المغرب في نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليعود حمدالله ويسجل هدف الفوز والبطولة لفريقه في الشوط الإضافي الأول.

 

