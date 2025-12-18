الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025 تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
حصد منتخب المغرب بطولة كأس العرب 2025، بعد الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة من العيار الثقيل.
وكان الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وتقدم أسامة طنان للمنتخب المغربي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب.
علي علوان يمنح التعادل للمنتخب الأردني
وتعادل علي علوان لمنتخب الأردن في الدقيقة 48 برأسية، قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وخطف عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل لمنتخب المغرب في نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليعود حمدالله ويسجل هدف الفوز والبطولة لفريقه في الشوط الإضافي الأول.
