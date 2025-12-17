الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.