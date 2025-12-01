Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا -الله تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، إنه سميع مجيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بربادوس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بربادوس

السعودية اليوم
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية العامة: 1312 مليار نفقات و1147 إيرادات
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية...

أخبار رئيسية
بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2026م
أخبار رئيسية

بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم