الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا -الله تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، إنه سميع مجيب”.