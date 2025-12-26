الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.