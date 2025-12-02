Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ إعصار ديتواه الذي ضرب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ إعصار ديتواه الذي ضرب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه”.

