Icon

المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين Icon أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز Icon النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا Icon الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% Icon واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق Icon فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة Icon أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس في المملكة المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس في المملكة المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة
السعودية اليوم

ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات...

السعودية اليوم
ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط
أخبار رئيسية

ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
أخبار رئيسية

ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

أخبار رئيسية