Icon

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي Icon النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام Icon هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر Icon محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد Icon 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة Icon الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ تعرض مدينة آسفي في المملكة المغربية لأمطار غزيرة وفيضانات، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ تعرض مدينة آسفي في المملكة المغربية لأمطار غزيرة وفيضانات، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

السعودية اليوم