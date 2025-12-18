الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء استقرار أسعار الذهب اليوم بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.