Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء  Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر Icon فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران Icon إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق  Icon تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات Icon رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث Icon إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك...

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لجمال الخيل العربية الأصيلة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر الحفل...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا

السعودية اليوم