الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.
وقال الملك المفدى:”يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.
وقال سمو ولي العهد:”يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق “.