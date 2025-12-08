الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.