Icon

أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد Icon أمير قطر في السعودية.. تجديد مسار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والدوحة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري Icon الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8%  Icon اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب Icon شاطئ المرجان بالظهران.. تجربة ترفيهية متكاملة Icon الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص Icon قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب Icon نائب الرئيس الأمريكي ينفي شائعات انهيار زواجه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذكرى يوم التحرير لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جانب من ترؤس ولي العهد لوفد السعودية في القمة الخليجية الـ 46
أخبار رئيسية

جانب من ترؤس ولي العهد لوفد السعودية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية...

السعودية اليوم
بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2026م
أخبار رئيسية

بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك...

أخبار رئيسية
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم
ولي العهد: الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة
أخبار رئيسية

ولي العهد: الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس فرنسا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية اليوم