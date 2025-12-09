الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

56 مشروعًا.. دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية أمطار عسير.. مفردات تراثية توثق العلاقة بين الإنسان والطبيعة الجبلية أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.