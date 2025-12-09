Icon

56 مشروعًا.. دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن Icon الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية Icon أمطار عسير.. مفردات تراثية توثق العلاقة بين الإنسان والطبيعة الجبلية Icon أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية Icon المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان Icon تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة Icon ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن Icon الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند

السعودية اليوم
أمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
السعودية اليوم

أمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري

السعودية اليوم
بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2026م
أخبار رئيسية

بناءً على ما رفعه ولي العهد.. الملك...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا...

السعودية اليوم