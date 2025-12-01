Icon

بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

