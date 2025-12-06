الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فنلندا

شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.