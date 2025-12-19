Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة فوز المنتخب المغربي الأول بكأس العرب فيفا قطر 2025، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوز المنتخب المغربي الأول بكأس العرب فيفا قطر 2025، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق”.

