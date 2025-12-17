ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.