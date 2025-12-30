ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق رياح شديدة على حائل حتى المساء لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.