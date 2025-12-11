Icon

الأزمة الصحية نجمت عن قصور في شرايين القلب

الممثل المصري طارق الأمير يدخل في غيبوبة تامة

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
الممثل المصري طارق الأمير يدخل في غيبوبة تامة
المواطن - فريق التحرير

تعرض الفنان المصري طارق الأمير إلى أزمة صحية حادة، حيث دخل في غيبوبة تامة ويرقد حالياً في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان طارق الأمير أن الأزمة الصحية نجمت عن قصور في شرايين القلب، حيث كان يعاني سابقا من مشاكل قلبية دون علمه.

غيبوبة تامة

كما أضاف المصدر أنه شعر بآلام شديدة وفقد الوعي مؤخراً، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. خضع لفحوصات طبية أكدت توقف القلب، وحاول الفريق الطبي إنعاشه بسرعة.

وأوضح المصدر أن حالة الفنان طارق الأمير تدهورت بشكل كبير، حيث توقف قلبه ثلاث مرات متتالية، استمر إحداها لأكثر من 15 دقيقة قبل إنعاشه. حالياً، استعاد وعيه بالكامل، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

أشهر أعماله

يذكر أن طارق الأمير ممثل ومؤلف مصري، ولد بالقاهرة عام 1965، وبدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وقدم أدواراً ثانوية في السينما والتلفزيون. من أبرز أدواره شخصية الضابط “هاني” مستشار الغرام في فيلم “اللي بالي بالك” مع الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2003.

كما شارك في فيلم “عسل أسود” مع أحمد حلمي بدور “عبد المنصف” المتزوج مع إيقاف التنفيذ، الذي عُرض عام 2010، ودور مسعد في فيلم “عوكل”، بالإضافة إلى أعمال أخرى. وقام بتأليف أفلام سينمائية منها “كتكوت” و”مطب صناعي” و”الحب كده”.

