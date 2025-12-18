المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن النتائج.

ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت السعودية تفوقًا في المؤشرات الفرعية جميعها، لتصنف ضمن مجموعة الدول “المتقدمة جدًا” بنسبة بلغت (99.64%) على مستوى المؤشر العام، من حيث البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالميًا.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بأن هذا التقدم يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن فرق العمل الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي، مؤكدًا أن هيئة الحكومة الرقمية، كونها الجهة المختصة في التحول الرقمي الحكومي، مستمرة في تعزيز الابتكار ورفع جودة المنتجات الرقمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُرسّخ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية

وبيّنت نتائج مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 تفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية، إذ حققت المملكة نسبة (99.92%) في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، ونسبة (99.90%) في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، فيما بلغ نضجها في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI) نسبة (99.30%)، وحصلت على نسبة (99.50%) في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI)، هذا الأداء المتوازن وضع المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدًا، في انعكاس واضح لنضج المنظومة الرقمية الحكومية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي للحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية منذُ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان محور التحول الرقمي من خلال تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطن والمقيم، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وقد صاحب ذلك تكامل حكومي واسع، وتطوير شامل للأنظمة الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث حققت السعودية منذُ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي المرتبة 49 عالميًا في بيانات عام 2020، قبل أن تقفز إلى المرتبة الثالثة عالميًا في نسخة عام 2022، لتواصل تفوقها وصولًا إلى المركز الثاني عالميًا في عام 2025، مؤكدة مكانتها لتكون أبرز الدول الرائدة عالميًا في التحول الرقمي والابتكار.

