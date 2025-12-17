المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقع وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين.