المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقع وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين.