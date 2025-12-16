الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة 150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إن مسرعة المهارات تهدف للارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية الحديثة في مجالاتٍ مختلفة.
وأضافت الموارد البشرية، أن التسجيل في مسرعة المهارات يكون من خلال الرابط (اضغط هنا)، حيث تعد بوابة المهارات محطة رئيسية في رحلة التنمية الشاملة، وتفتح أفقًا واسعًا لاكتساب المهارات الحيوية وتنمية القدرات.
