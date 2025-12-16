الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية.

مسرعة المهارات للكواد الوطنية

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إن مسرعة المهارات تهدف للارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية الحديثة في مجالاتٍ مختلفة.

وأضافت الموارد البشرية، أن التسجيل في مسرعة المهارات يكون من خلال الرابط (اضغط هنا)، حيث تعد بوابة المهارات محطة رئيسية في رحلة التنمية الشاملة، وتفتح أفقًا واسعًا لاكتساب المهارات الحيوية وتنمية القدرات.