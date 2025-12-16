Icon

السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية Icon السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب Icon فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي Icon القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق Icon بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض Icon مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة  Icon 150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية Icon

تهدف للارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية

الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية.

مسرعة المهارات للكواد الوطنية

وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إن مسرعة المهارات تهدف للارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية الحديثة في مجالاتٍ مختلفة.

وأضافت الموارد البشرية، أن التسجيل في مسرعة المهارات يكون من خلال الرابط (اضغط هنا)، حيث تعد بوابة المهارات محطة رئيسية في رحلة التنمية الشاملة، وتفتح أفقًا واسعًا لاكتساب المهارات الحيوية وتنمية القدرات.

