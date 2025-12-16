Icon

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس Icon برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين Icon المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير Icon الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعت المستفيدين في 13 حيًا لطلب الخدمة

المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ صباحاً
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة محايل عسير، وذلك لخدمة عدد من أحياء المحافظة بتكلفة تبلغ (95) مليون ريال. ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة لرفع كفاءة التشغيل في القطاع المائي، وتوسيع نطاق التغطية بمنطقة عسير، وتقديم خدمات مياه موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الشركة أنها بدأت في تشغيل منظومة مياه الشرب في عدد من أحياء محايل بعد تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات تجاوز طولها (226) كيلومترًا، بما يضمن توفير الخدمة لأكثر من (49) ألف مستفيد، مبينة أن الأحياء المستفيدة هي: الخالدية، الفيصلية، الضرس 1 و2، النزهة، الشهيد، الناظر، الوعد، البلد، البديع، الحيلة، السلامة، والجنادرية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%

السعودية تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%

المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف

المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير...

ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء الـ (13) إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد