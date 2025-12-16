المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة محايل عسير، وذلك لخدمة عدد من أحياء المحافظة بتكلفة تبلغ (95) مليون ريال. ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة لرفع كفاءة التشغيل في القطاع المائي، وتوسيع نطاق التغطية بمنطقة عسير، وتقديم خدمات مياه موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الشركة أنها بدأت في تشغيل منظومة مياه الشرب في عدد من أحياء محايل بعد تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات تجاوز طولها (226) كيلومترًا، بما يضمن توفير الخدمة لأكثر من (49) ألف مستفيد، مبينة أن الأحياء المستفيدة هي: الخالدية، الفيصلية، الضرس 1 و2، النزهة، الشهيد، الناظر، الوعد، البلد، البديع، الحيلة، السلامة، والجنادرية.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء الـ (13) إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).