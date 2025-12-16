انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة محايل عسير، وذلك لخدمة عدد من أحياء المحافظة بتكلفة تبلغ (95) مليون ريال. ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة لرفع كفاءة التشغيل في القطاع المائي، وتوسيع نطاق التغطية بمنطقة عسير، وتقديم خدمات مياه موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الشركة أنها بدأت في تشغيل منظومة مياه الشرب في عدد من أحياء محايل بعد تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات تجاوز طولها (226) كيلومترًا، بما يضمن توفير الخدمة لأكثر من (49) ألف مستفيد، مبينة أن الأحياء المستفيدة هي: الخالدية، الفيصلية، الضرس 1 و2، النزهة، الشهيد، الناظر، الوعد، البلد، البديع، الحيلة، السلامة، والجنادرية.
ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء الـ (13) إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).