النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن

تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه النصر بنتيجة (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل الاتفاق هدف التقدم عن طريق لاعبه فاينالدوم عند الدقيقة (16)، قبل أن يتمكن النصر من تعديل النتيجة بواسطة جواو فيليكس مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).

وأضاف النصر الهدف الثاني عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة (67)، فيما نجح الاتفاق في إدراك التعادل مجددًا عن طريق فاينالدوم عند الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليبقى النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد (31) نقطة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى (16) نقطة في المركز الثامن.