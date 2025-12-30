Icon

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ12

النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه النصر بنتيجة (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل الاتفاق هدف التقدم عن طريق لاعبه فاينالدوم عند الدقيقة (16)، قبل أن يتمكن النصر من تعديل النتيجة بواسطة جواو فيليكس مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري

دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري

وأضاف النصر الهدف الثاني عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة (67)، فيما نجح الاتفاق في إدراك التعادل مجددًا عن طريق فاينالدوم عند الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليبقى النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد (31) نقطة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى (16) نقطة في المركز الثامن.

