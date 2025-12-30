النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه النصر بنتيجة (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل الاتفاق هدف التقدم عن طريق لاعبه فاينالدوم عند الدقيقة (16)، قبل أن يتمكن النصر من تعديل النتيجة بواسطة جواو فيليكس مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة (47).
وأضاف النصر الهدف الثاني عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة (67)، فيما نجح الاتفاق في إدراك التعادل مجددًا عن طريق فاينالدوم عند الدقيقة (80).
وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليبقى النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد (31) نقطة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى (16) نقطة في المركز الثامن.