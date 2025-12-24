النصر يقسو على الزوراء العراقي بخماسية بدوري أبطال آسيا 2

حصد فريق النصر فوزه السادس على التوالي في دوري أبطال آسيا الثاني (2025 – 2026)، بعدما تغلب على ضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل خماسية النصر كينغسلي كومان في الدقيقتين (12 – 56)، وويسلي تيكسيرا عند الدقيقة (19)، وعبدالإله العمري بالدقيقة (29)، وجواو فيليكس أحرز الخامس في الدقيقة (56)، فيما جاء هدف الزوراء، عن طريق إبراهيم غباداموسي عند الدقيقة (50).

وحلّق النصر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد (18) نقطة من ست مباريات، مقابل (9) للزوراء الذي حل ثانيًا بفارق الأهداف أمام الاستقلال الثالث، حيث كانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز النصر على الاستقلال (5-0) في الرياض، والزوراء على غوا (2-0) في بغداد، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على الزوراء (2-0) في بغداد، والاستقلال على غوا (2-0) في هيسور، والجولة الثالثة فاز النصر على غوا (2-1) في غوا، والاستقلال على الزوراء (2-1) في هيسور.