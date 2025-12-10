المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025”
فاز النصر السعودي على مضيفه الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية استعداداً لعودة المنافسات المحلية والقارية عقب بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.
وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف النصر الأول، لكن أصحاب الأرض عادلوا عبر فاكوندو الذي تلقى تمريرة رائعة من الصربي دوشان تاديتش، قبل أن يتقدم الفرنسي كينغسلي كومان للفريق السعودي مجدداً، لكن تاديتش عادل النتيجة من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل هارون كمارا هدف النصر الثالث قبل أن يضيف سعد الناصر الهدف الرابع في أول مباراة عقب تعرضه للإصابة قبل نحو 3 أشهر.
ويستعد النصر لمواجهة النجمة متذيل ترتيب دوري “روشن” السعودي يوم 21 ديسمبر الجاري، بينما يلعب الوحدة مع الجزيرة يوم السبت في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.