حصاد اليوم

النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ مساءً
النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا
المواطن - فريق التحرير

فاز النصر السعودي على مضيفه الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية استعداداً لعودة المنافسات المحلية والقارية عقب بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف النصر الأول، لكن أصحاب الأرض عادلوا عبر فاكوندو الذي تلقى تمريرة رائعة من الصربي دوشان تاديتش، قبل أن يتقدم الفرنسي كينغسلي كومان للفريق السعودي مجدداً، لكن تاديتش عادل النتيجة من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل هارون كمارا هدف النصر الثالث قبل أن يضيف سعد الناصر الهدف الرابع في أول مباراة عقب تعرضه للإصابة قبل نحو 3 أشهر.

ويستعد النصر لمواجهة النجمة متذيل ترتيب دوري “روشن” السعودي يوم 21 ديسمبر الجاري، بينما يلعب الوحدة مع الجزيرة يوم السبت في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

 

إقرأ المزيد