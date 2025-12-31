النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق

تراجعت أسعار النفط بأكثر من (10%) خلال عام (2025)، فيما يتجه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو (18%)، مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ عام (2020)، ومتجهة لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، وهبط عقد مارس الذي ينتهي أجله اليوم، بمقدار (6) سنتات إلى (61.27) دولارًا للبرميل.

وتراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بمقدار (5) سنتات إلى (57.90) دولارًا للبرميل، ويتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنحو (15%).