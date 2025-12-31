النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق

الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
تراجعت أسعار النفط بأكثر من (10%) خلال عام (2025)، فيما يتجه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو (18%)، مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ عام (2020)، ومتجهة لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، وهبط عقد مارس الذي ينتهي أجله اليوم، بمقدار (6) سنتات إلى (61.27) دولارًا للبرميل.
وتراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بمقدار (5) سنتات إلى (57.90) دولارًا للبرميل، ويتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنحو (15%).