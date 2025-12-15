Icon

النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض Icon المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب Icon خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي Icon السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي Icon وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية Icon الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء Icon سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية Icon تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا Icon فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترجيح كفة المخاوف من فائض المعروض العالمي، رغم توترات الإمدادات المرتبطة بفنزويلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (81 سنتًا) أو (1.31%) إلى (60.65 دولارًا) للبرميل بحلول، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (83 سنتًا) أو (1.44%) إلى (56.61 دولارًا) للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

وجاء التراجع بعد خسائر تجاوزت (4%) للخامين في الأيام الماضية، على خلفية توقعات بحدوث فائض في الإمدادات العالمية خلال عام (2026).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية
السوق

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار...

السوق
استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات
السوق

استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات

السوق
ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا للبرميل
السوق

ارتفاع النفط اليوم وبرنت يسجل 62.48 دولارًا...

السوق