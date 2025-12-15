النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترجيح كفة المخاوف من فائض المعروض العالمي، رغم توترات الإمدادات المرتبطة بفنزويلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (81 سنتًا) أو (1.31%) إلى (60.65 دولارًا) للبرميل بحلول، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (83 سنتًا) أو (1.44%) إلى (56.61 دولارًا) للبرميل.
وجاء التراجع بعد خسائر تجاوزت (4%) للخامين في الأيام الماضية، على خلفية توقعات بحدوث فائض في الإمدادات العالمية خلال عام (2026).