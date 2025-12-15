النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترجيح كفة المخاوف من فائض المعروض العالمي، رغم توترات الإمدادات المرتبطة بفنزويلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (81 سنتًا) أو (1.31%) إلى (60.65 دولارًا) للبرميل بحلول، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (83 سنتًا) أو (1.44%) إلى (56.61 دولارًا) للبرميل.

وجاء التراجع بعد خسائر تجاوزت (4%) للخامين في الأيام الماضية، على خلفية توقعات بحدوث فائض في الإمدادات العالمية خلال عام (2026).