النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم بعد تراجعها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين أسعار الفائدة الأمريكية.
ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” (58) سنتًا بنسبة (0.93%)، إلى (61.91) دولارًا للبرميل، كما تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (67) سنتًا بنسبة (1.14%) إلى (58.21) دولارًا.