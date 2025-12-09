النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم بعد تراجعها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” (58) سنتًا بنسبة (0.93%)، إلى (61.91) دولارًا للبرميل، كما تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (67) سنتًا بنسبة (1.14%) إلى (58.21) دولارًا.