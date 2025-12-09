Icon

النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم بعد تراجعها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” (58) سنتًا بنسبة (0.93%)، إلى (61.91) دولارًا للبرميل، كما تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (67) سنتًا بنسبة (1.14%) إلى (58.21) دولارًا.

