النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة

أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن إطلاق خيارات جديدة لمنتجات التذاكر، تهدف إلى تعزيز المرونة وخفض التكلفة على مستخدمي خدمات النقل، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يناير 2026م.

وتتضمن الخيارات الجديدة التذكرة الفصلية الدراسية المخصصة للطلاب بما يتوافق مع مواعيد الفصول الدراسية، إلى جانب التذكرة السنوية المتاحة لجميع الركاب، والتي تتيح تنقلًا غير محدود مقابل تكلفة ثابتة.

وأوضح النقل العام لمدينة الرياض أن هذه المبادرة تأتي في إطار تشجيع الاعتماد على النقل العام، وتقديم حلول تنقل ذكية واقتصادية داخل المدينة، بما يسهم في تسهيل تنقلات الطلاب والموظفين ومختلف فئات المجتمع.