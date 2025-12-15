النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام

أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية يُعد واجبًا وطنيًا.

وشددت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على حظر إثارة النعرات القبلية لما يترتب عليها من آثار سلبية تمس النظام العام وتُهدد وحدة المجتمع.