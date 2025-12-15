Icon

هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر Icon محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد Icon 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة Icon الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن Icon رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة Icon نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما Icon تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢١ مساءً
النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية يُعد واجبًا وطنيًا.

وشددت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على حظر إثارة النعرات القبلية لما يترتب عليها من آثار سلبية تمس النظام العام وتُهدد وحدة المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام

إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام

النيابة العامة: التلاعب بالتوقيع الإلكتروني يعرّض للمساءلة الجزائية

النيابة العامة: التلاعب بالتوقيع الإلكتروني يعرّض للمساءلة الجزائية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد