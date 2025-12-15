النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام

هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة
أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية يُعد واجبًا وطنيًا.
وشددت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على حظر إثارة النعرات القبلية لما يترتب عليها من آثار سلبية تمس النظام العام وتُهدد وحدة المجتمع.