Icon

الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية Icon الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج Icon “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال Icon الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية Icon أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي Icon انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل Icon السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية Icon لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال Icon الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٨ مساءً
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية وحالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسّبًا لأي طارئ قد يحدث، نتيجة الأحوال الجوية الماطرة.

ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر، في بيان له، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأخطار المحتملة جراء تقلبات الطقس المصحوبة بالغبار والرياح، وما قد ينتج عنها من تدنٍ في مستوى الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية

الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية

الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج

الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج

وأضاف أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) في جاهزية تامة لتلقي البلاغات الإسعافية، إضافة إلى استقبال البلاغات عبر تطبيقَي “المستجيب الأول” و”أسعفني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
تفاصيل تعديل نظام التسجيل العيني للعقار
السعودية اليوم

تفاصيل تعديل نظام التسجيل العيني للعقار

السعودية اليوم
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا
العالم

البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم وجرح 3...

العالم
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

حصاد اليوم
مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا
العالم

مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية...

العالم
المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل
السوق

المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة...

السوق
وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة
السعودية اليوم

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

السعودية اليوم
سلطان بن سلمان يشيد بالتكاتف المجتمعي في إنجاز جامع أبو مرداع ويثمن عطاء المتبرعين
السعودية اليوم

سلطان بن سلمان يشيد بالتكاتف المجتمعي في...

السعودية اليوم