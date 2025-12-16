الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية وحالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسّبًا لأي طارئ قد يحدث، نتيجة الأحوال الجوية الماطرة.

ودعا فرع هيئة الهلال الأحمر، في بيان له، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأخطار المحتملة جراء تقلبات الطقس المصحوبة بالغبار والرياح، وما قد ينتج عنها من تدنٍ في مستوى الرؤية.

وأضاف أن غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) في جاهزية تامة لتلقي البلاغات الإسعافية، إضافة إلى استقبال البلاغات عبر تطبيقَي “المستجيب الأول” و”أسعفني”.