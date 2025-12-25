الهلال الأحمر بحائل ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان

أنقذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل مواطنًا سقط داخل فوهة بركان “الهتيمة” بالقرب من قرية طابة، في موقع وعر يتعذر الوصول إليه عبر الآليات الأرضية.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغًا يفيد بسقوط مواطن داخل فوهة البركان، وعلى الفور جرى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للحالات النوعية، وتوجيه الإسعاف الجوي إلى الموقع، بالتزامن مع تمركز الفرق الإسعافية الأرضية في أقرب نقطة آمنة.

وعند وصول طائرة الإسعاف الجوي، تبيّن أن المصاب عالق داخل الفوهة في موقع شديد الوعورة، ما استدعى تنفيذ تدخل جوي مباشر، حيث تمكن قائد الطائرة من تنفيذ هبوط دقيق داخل فوهة البركان، وإنزال الفرق الإسعافية المختصة، التي باشرت الحالة وقدّمت الإسعافات اللازمة، قبل إخراج المصاب بنجاح من الموقع الخطر.

وجرى نقل المصاب عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وُصفت حالته بالخطِرة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية توخي الحيطة والحذر عند ارتياد المناطق البرية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة، مشددة على جاهزية فرقها للتعامل مع الحالات الطارئة والنوعية في مختلف البيئات، بما يسهم في إنقاذ الأرواح مهما بلغت صعوبة الموقع.