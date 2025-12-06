Icon

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك
المواطن - فريق التحرير

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة, تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة نواف بن ميّاح العنزي, جاهزية مركز القيادة والتحكم, وجميع الوحدات الإسعافية وفرق الاستجابة السريعة والنوعية والفرق الإسعافية الإضافية والتطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية لتقديم الخدمات الإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة, إضافة إلى تفعيل مركز قيادة الحدث بحسب ما يقتضيه الموقف.

ودعا العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر, والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار، والقيادة بحذر على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار.

وأكد ضرورة إفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها وعدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم (997) أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق “توكلنا” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

