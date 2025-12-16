Icon

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
المواطن - واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض, حالة الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، تطبيقًا لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانيات.

وأكدت الهيئة جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 134 فرقة إسعافية، إضافة إلى 17 فرق استجابة سريعة وآليات بالمنطقة، و”باص طويق”؛ بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.

وشددت على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها بفعالية.

وأوضحت الهيئة أن رقم الطوارئ 997، وتطبيق (أسعفني, توكلنا, أبشر) على مدار الساعة لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة داعية الجميع إلى التواصل الفوري عند الحاجة.

