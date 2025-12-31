Icon

القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن Icon باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن Icon 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن Icon "غازكو" تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة Icon برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان  Icon القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان Icon فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية Icon ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف

الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الهلال على مضيفه الخلود بثلاثة أهدافٍ لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجّل أهداف الهلال كلٌّ من سافيتش عند الدقيقة (45)، وثيو هيرنانديز عند الدقيقتين (61) و(84)، فيما سجّل هدف الخلود الوحيد اللاعب راميرو إنريكي عند الدقيقة (45+5) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (29) نقطةً في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (9) نقاط في المركز الثالث عشر.

