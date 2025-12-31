القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن “غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف
تغلّب فريق الهلال على مضيفه الخلود بثلاثة أهدافٍ لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وسجّل أهداف الهلال كلٌّ من سافيتش عند الدقيقة (45)، وثيو هيرنانديز عند الدقيقتين (61) و(84)، فيما سجّل هدف الخلود الوحيد اللاعب راميرو إنريكي عند الدقيقة (45+5) من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (29) نقطةً في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (9) نقاط في المركز الثالث عشر.