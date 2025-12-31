الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن

تغلّب فريق الهلال على مضيفه الخلود بثلاثة أهدافٍ لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجّل أهداف الهلال كلٌّ من سافيتش عند الدقيقة (45)، وثيو هيرنانديز عند الدقيقتين (61) و(84)، فيما سجّل هدف الخلود الوحيد اللاعب راميرو إنريكي عند الدقيقة (45+5) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (29) نقطةً في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (9) نقاط في المركز الثالث عشر.