Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الهلال يكسب الخليج في الدوري السعودي

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الهلال يكسب الخليج في الدوري السعودي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كسب فريق الهلال نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين, في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل أهداف الهلال، محمد كنو، وسافيتش، ومالكوم عند الدقائق (18، 39، 57)، فيما سجل هدفي الخليج جيّشوا كينغ، وجورجيس ماسوراس، عند الدقيقتين (79، 84).

قد يهمّك أيضاً
مساء اليوم.. الهلال يواجه الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

مساء اليوم.. الهلال يواجه الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى (26) نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الخليج عند (14) نقطة، في المركز الثامن مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة التي تختتم غدًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساء اليوم.. الهلال يواجه الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الرياضة

مساء اليوم.. الهلال يواجه الشارقة الإماراتي بدوري...

الرياضة