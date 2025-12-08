Icon

جرت مراسم التوقيع في قرية الفرسان للفروسية

الهيئة الملكية للعلا توقّع اتفاقية شراكة مع محمد يوسف ناغي للسيارات

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات “جاكوار لاند روفر” في المملكة، لتصبح شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بموجب الشراكة “الشريك المؤسِّس لرياضات التراث في العلا”.

وجرت مراسم التوقيع في قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا، في خطوة تعزز تطوير مشهد رياضات التراث المتنامي في العلا.

ومن خلال الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، ستتولى الشركة دور الشريك الرسمي في مجموعة واسعة من الفعاليات التراثية، من بينها بطولة العلا لبولو الصحراء وبطولة العالم للقدرة والتحمل في العلا.

كما حصلت الشركة على حقوق التسمية لقرية الفرسان للفروسية، وانضمت كشريك رسمي لقرية المغيراء لرياضات التراث، إضافة إلى كونها الشريك الرئيس لمبادرات مجتمع الفروسية والتراث في العلا.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتقديم فعاليات رياضية مستدامة وشاملة وبمستوى عالمي، وذلك دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنمية الشباب، وتنويع الاقتصاد، وحفظ التراث الوطني.

كما ستوفر الشركة بموجب الاتفاقية 26 مركبة “ديفندر”، وستسهم في دعم الخدمات البيطرية والحدادة، إلى جانب تنفيذ برامج موجهة للمجتمع والشباب مثل برنامج تطوير فرسان القدرة وبرامج تدريب الكوادر.

وتشمل الشراكة كذلك تفعيل مبادرات مبتكرة خلال أبرز الفعاليات، فضلاً عن تقديم منح دراسية واستكشاف فرص جديدة في برامج المسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع الأولويات الاجتماعية والاستراتيجية للطرفين.

وتجسد هذه الجهود التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالعمل على بناء منظومة متكاملة لرياضات التراث، مستدامة وعصرية، تعزز مشاركة المجتمع، وتدعم تطوير الرياضيين، وترسّخ مكانة العلا كوجهةً رائدة عالميًا في مجالات التراث والثقافة والرياضة.

وتمثل هذه الاتفاقية رؤية مشتركة بين الهيئة الملكية الملكية لمحافظة العلا وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات لبناء منظومة تلهم الشباب، وتدعم تطوير المواهب، وتحتفي بالهوية الثقافية العريقة للمملكة، بما يتجاوز استضافة البطولات إلى تطوير قطاع رياضات التراث بمختلف عناصره.

    

