الولايات المتحدة تدعو إلى ضبط النفس إزاء تطورات الأحداث في اليمن

دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل دائم في اليمن.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريح له، عن تقدير بلاده للجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة والتقدّم بالعملية السياسية في الجمهورية اليمنية.
وأكد دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود الهادفة إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة.