Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعتزم اليابان إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم في منطقة “نيجاتا”.

وبحسب وكالة “كيودو” اليابانية، تدرس شركة “طوكيو للطاقة الكهربائية” إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل (7) مفاعلات في المحطة في 20 يناير المقبل، إذا وُوفِق على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995

الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995

ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

وكانت محطة “كاشيوازاكي – كاريوا”، الواقعة على بعد حوالي (220) كيلومترًا شمال غربي طوكيو، من بين (54) مفاعلًا أُغْلِقَت بعد أن تسبب زلزال هائل و”تسونامي” في تعطلها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995
السوق

الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى...

السوق