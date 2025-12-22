اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم

تعتزم اليابان إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم في منطقة “نيجاتا”.

وبحسب وكالة “كيودو” اليابانية، تدرس شركة “طوكيو للطاقة الكهربائية” إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل (7) مفاعلات في المحطة في 20 يناير المقبل، إذا وُوفِق على ذلك.

وكانت محطة “كاشيوازاكي – كاريوا”، الواقعة على بعد حوالي (220) كيلومترًا شمال غربي طوكيو، من بين (54) مفاعلًا أُغْلِقَت بعد أن تسبب زلزال هائل و”تسونامي” في تعطلها.