اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تعتزم اليابان إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم في منطقة “نيجاتا”.
وبحسب وكالة “كيودو” اليابانية، تدرس شركة “طوكيو للطاقة الكهربائية” إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل (7) مفاعلات في المحطة في 20 يناير المقبل، إذا وُوفِق على ذلك.
وكانت محطة “كاشيوازاكي – كاريوا”، الواقعة على بعد حوالي (220) كيلومترًا شمال غربي طوكيو، من بين (54) مفاعلًا أُغْلِقَت بعد أن تسبب زلزال هائل و”تسونامي” في تعطلها.